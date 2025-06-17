Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на голову МВС Ігоря Клименка.
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Наслідки ворожого обстрілу Києва
Пошуково-рятувальні роботи тривають, рятувальники ДСНС деблокували ще одну людину зі зруйнованої російською ракетою багатоповерхівки у Києві.
Ми отримали інформацію про щонайменше 5 зниклих безвісти мешканців будинку. Вони не виходять на звʼязок з рідними,
– пояснив Клименко.
Він запевнив, що рятувальники розбиратимуть завали, поки не переконаються, що всі люди в безпеці та отримують необхідну допомогу.
Нагадаємо, що внаслідок російського терору столиці України пошкоджена багатоповерхівка в Києві. Клименко розповідав, що удар був настільки сильним, що ракета пройшла через всі 9 поверхів.
На місцях працюють всі екстрені служби, а глава МВС закликає дотримуватися обмежувальних заходів. Він зазначив, що хід рятувальних робіт проходить під його особистим контролем.