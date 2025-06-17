Повідомляє 24 Канал з посиланням на президента України Володимира Зеленського.

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Як Зеленський відреагував на масштабну атаку по Україні

Зеленський розповів, що отримує регулярні доповіді глави МВС Ігоря Клименка та військових командувачів щодо ситуації після масованого російського удару. Президент зазначив, що по Україні було випущено понад 440 дронів та 32 ракети.

Один із найбільш страшних ударів по Києву. Також протягом ночі були атаковані Одеса, Запоріжжя, Чернігівщина, Житомирщина, Кіровоградщина, Миколаївщина та Київщина,

– зазначив Зеленський.

Український лідер додав, що наразі в Києві з-під завалів звичайного житлового будинку, де росіяни зруйнували цілий під'їзд, рятувальники намагаються дістати людей.

Загалом було пошкоджено будинки у восьми районах Києва. Також продовжуються роботи після удару по Одесі, рятувальники працюють на всіх місцях прильотів. Усім постраждалим надається уся необхідна допомога.

Наслідки російської атаки у Києві / Фото ДСНС

Зеленський зазначив, що наразі є інформація про 75 поранених людей, ще 15 людей загинули.

"Такі атаки – чистої води тероризм. І весь світ, США та Європа нарешті мають відреагувати так, як цивілізоване суспільство реагує на терористів", – наголосив президент.

За словами українського лідера, глава Кремля Владімір Путін продовжує завдавати ударів по мирних містах України, адже "може собі дозволити продовжувати війну" і він хоче, аби вона тривала.

Погано, коли сильні світу цього заплющують на це очі,

– зазначив Зеленський.

Він додав, що наразі відбуваються контакти з усіма партнерами на всіх можливих рівнях, аби забезпечити належну відповідь.

"Це терористи повинні відчувати біль, а не нормальні, мирні люди", – резюмував президент.