Сообщает 24 Канал со ссылкой на сообщение Украинского государственного университета имени Михаила Драгоманова в Facebook.

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Что известно о Дмитрии Исаенко

Дмитрий Исаенко, который погиб под руинами собственного дома в результате российской атаки, учился на первом курсе магистратуры университета имени Драгоманова на факультете физического воспитания, спорта и здоровья по специальности "Физическая культура и спорт (здоровье человека и физическая рекреация)"

Светлая память Дмитрию Исаенко... В эти страшные дни сердца украинцев разрываются от боли... Это парень, за судьбой которого следила вся страна. Тот, чьи родители стояли у руин уничтоженного дома и ждали своего сына, молились и не отходили... Мы все молились вместе с ними. Их фотографии облетели весь мир, стали символом боли и надежды... Но чуда не произошло,

– говорится в сообщении. Дмитрий Исаенко / Фото УГУ имени Михаила Драгоманова На момент смерти ему был всего 31 год. "Молодой, светлый, добрый. Дмитрий был хорошим другом, достойным сыном, вдохновенным человеком... Он жил, учился, верил в жизнь – пока его не забрала война", – отмечают в университете.

Также коллектив учебного заведения выразил искренние соболезнования семье погибшего.

Напомним, что в результате масштабной атаки России на Киев 17 июня, погиб по меньшей мере 21 человек. Однако количество жертв может возрасти, ведь разбор завалов все еще продолжается.