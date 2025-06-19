О трагедии в Facebook рассказала родственница погибших Татьяна, передает 24 Канал. Их квартира была в 7-м подъезде 3-го этажа.
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Что известно о погибших
Поисково-спасательная операция в Соломенском районе столицы продолжалась более 39 часов. Из-под завалов достали тела 23 погибших.
Российская ракета убила моего двоюродного брата Артема (ему было всего 22 года), моего дядю Ростислава, его жену Инну и девушку брата Веронику (ей был всего 21 год),
– рассказала Татьяна.
По ее словам, без родителей, брата и дома остался 12-летний Илья, который на момент трагедии находился у бабушки.
Боль матери, которая в свои 88 лет будет хоронить своего последнего сына и внука. За что? Невыносимая боль,
– поделилась женщина.