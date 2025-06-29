Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на ГСЧС Киева.

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Что известно об аварии в Киеве сегодня

Так, в 03:19 ночи к спасателям поступило сообщение об аварии на Кольцевой дороге. В результате столкновения легкового автомобиля Volkswagen с грузовым автомобилем MAN погиб мужчина.