Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на ДСНС Києва.

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Що відомо про аварію у Києві сьогодні

Так, о 03:19 ночі до рятувальників надійшло повідомлення про аварію на Кільцевій дорозі. Внаслідок зіткнення легкового автомобіля Volkswagen з вантажним автомобілем MAN загинув чоловік.

Рятувальники деблокували тіло водія легкового автомобіля за допомогою шанцового та гідравлічного інструменту. Також змили пальне з проїжджої частини,
– вказали у ДСНС.

Причину події будуть встановлювати правоохоронці.

Моторошні кадри аварії на Кільцевій дорозі / фото ДСНС Києва

Зауважимо, днями на Львівщині патрульні збили 17-річного хлопця на нерегульованому пішохідному переході. Його ушпиталили, а поліцейських відсторонили. Ініційовано службове розслідування.