Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на ДСНС Києва.
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Що відомо про аварію у Києві сьогодні
Так, о 03:19 ночі до рятувальників надійшло повідомлення про аварію на Кільцевій дорозі. Внаслідок зіткнення легкового автомобіля Volkswagen з вантажним автомобілем MAN загинув чоловік.
Рятувальники деблокували тіло водія легкового автомобіля за допомогою шанцового та гідравлічного інструменту. Також змили пальне з проїжджої частини,
– вказали у ДСНС.
Причину події будуть встановлювати правоохоронці.
Моторошні кадри аварії на Кільцевій дорозі / фото ДСНС Києва
Зауважимо, днями на Львівщині патрульні збили 17-річного хлопця на нерегульованому пішохідному переході. Його ушпиталили, а поліцейських відсторонили. Ініційовано службове розслідування.