Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на патрульную полицию Львовской области.

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Как в полиции отреагировали на инцидент

Полицейский автомобиль сбил ребенка около 18:34 в среду, 25 июня. Работники ГБР открыли уголовное производство по факту ДТП. Сейчас продолжается досудебное расследование.

Патрульные отстранены от выполнения служебных обязанностей. Мы в полном объеме способствуем следствию. Продолжается служебное расследование,

– рассказали правоохранители.

Напомним, что ДТП произошло возле села Красов Львовской области на автодороге Киев – Чоп. Пострадавшему парню – 17 лет. Скорая помощь госпитализировала пострадавшего.

В ГБР опубликовали кадры происшествия: смотрите видео

"Обстоятельства происшествия устанавливаются. Инициировано служебное расследование", – подытожили в полиции. Следует заметить, что когда сбили парня, он переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.