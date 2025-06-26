Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на патрульную полицию Львовской области.

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Что известно о ДТП с участием полиции и ребенка

ДТП произошло в среду, 25 июня.

В патрульной полиции Львовщины прокомментировали эту аварию с участием служебного автомобиля.

Сегодня (25 июня) возле села Красов Львовской области на автодороге Киев – Чоп произошло ДТП с участием служебного автомобиля и несовершеннолетнего пешехода... На месте происшествия работают следователи. Обстоятельства происшествия устанавливаются. Инициировано служебное расследование,

– говорится в заявлении правоохранителей.

Они добавили, что скорая помощь госпитализировала пострадавшего парня.

Напомним, что во вторник, 24 июня, в городе Дубляны на Львовщине легковушка, которым управлял 29-летний львовянин, влетел в маршрутку с людьми.

На момент ДТП в маршрутном такси находились 13 пассажиров. Из них 6 человек с травмами различной степени тяжести обратились в больницу.