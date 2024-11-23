Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на официальный телеграм-канал патрульной полиции Одесской области.

К теме В Одесской области нетрезвый полицейский спровоцировал аварию: один из пострадавших потерял ноги

Что известно о ДТП с полицейским в Одесской области

В патрульной полиции отметили, что 17 ноября в Одессе на углу улиц Николая Лысенко и Алексея Вадатурского произошло ДТП с пострадавшими с участием авто Mitsubishi и Suzuki.



Так, водитель авто Mitsubishi двигался по улице Алексея Вадатурского в направлении улицы Ицхака Рабина и не предоставил преимущество в движении автомобилю Suzuki, в результате чего произошло столкновение.

Пассажиром авто Suzuki действительно был заместитель начальника управления, который получил травмы. Также травмировалась его жена, которая собственно и управляла автомобилем,

– отметили правоохранители.

Полицейские также отметили, что именно водитель авто Mitsubishi находился в состоянии алкогольного опьянения. Водитель Suzuki по заключению врачей была трезвая.



"Обстоятельства и детали этого ДТП подтверждают также слова очевидцев, которые находились рядом с местом происшествия", – говорится в заметке.

В патрульной полиции также подчеркнули, что оформлением аварии занималась следственно-оперативная группа, пока следствие еще продолжается.

Правоохранители также призвали не распространять недостоверную информацию и доверять проверенным официальным источникам.