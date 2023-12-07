Произошла авария во вторник, 5 декабря. Правоохранитель был за рулем легковой машины, как утверждает следствие, нетрезв. Также местное издание "Думская" предполагает, что это – сотрудник Раздельнянского райотдела полиции.

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ДТП с участием правоохранителя в Одесской области

По имеющейся информации, вероятно, полицейский осуществил столкновение с ехавшим в попутном направлении грузовиком. Произошло это автопроисшествие вблизи села Еремеевка Одесской области.

Предварительно, в результате ДТП одному из пассажиров ампутированы ноги, а другой пассажир получил многочисленные переломы и ссадины. Оба травмированных были госпитализированы,

– пишут в ГБР.

Начато уголовное производство по части 2 статьи 286-1 Уголовного кодекса Украины. В нем говорится о нарушении правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта нетрезвыми людьми.

Столкновение легковушки и грузовика в Одесской области / Фото ГБР

Обратите внимание! Санкция статьи предусматривает до 8 лет лишения свободы, так как обошлось в этом случае без жертв. Длится досудебное расследование под процессуальным руководством Одесской областной прокуратуры.

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