Произошла авария во вторник, 5 декабря. Правоохранитель был за рулем легковой машины, как утверждает следствие, нетрезв. Также местное издание "Думская" предполагает, что это – сотрудник Раздельнянского райотдела полиции.
Смотрите также У границы с Польшей автобус столкнулся со снегоочистительным авто.
ДТП с участием правоохранителя в Одесской области
По имеющейся информации, вероятно, полицейский осуществил столкновение с ехавшим в попутном направлении грузовиком. Произошло это автопроисшествие вблизи села Еремеевка Одесской области.
Предварительно, в результате ДТП одному из пассажиров ампутированы ноги, а другой пассажир получил многочисленные переломы и ссадины. Оба травмированных были госпитализированы,
– пишут в ГБР.
Начато уголовное производство по части 2 статьи 286-1 Уголовного кодекса Украины. В нем говорится о нарушении правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта нетрезвыми людьми.
Столкновение легковушки и грузовика в Одесской области / Фото ГБР
Аварии в Украине: последнее
- Коллектив группы "Антитела" попал в ДТП во время гастролей. Появились фотографии, на одной из которых солист Тарас Тополя – с окровавленной головой, а на другой – перевернутая машина. Однако обошлось без жертв и пострадавших.
- Также в Киевской городской прокуратуре проинформировали, что сообщили о подозрении водителю-иностранцу, который в нетрезвом состоянии совершил смертельную аварию на Печерске. Подозреваемый был задержан, продолжается досудебное расследование.
- Кроме того, часто случаются аварии из-за непогоды. В частности, на Тернопольщине столкнулись автобус и машина скорой помощи. Обошлось без жертв, однако фельдшера заблокировало в транспортном средстве. Спасатели выехали на место происшествия.