Сталася аварія у вівторок, 5 грудня. Правоохоронець був за кермом легкової автівки, як стверджує слідство, нетверезий. Також місцеве видання "Думська" припускає, що це – співробітник Роздільнянського райвідділу поліції.

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ДТП за участі правоохоронця на Одещині

За наявною інформацією, ймовірно, поліцейський здійснив зіткнення з вантажівкою, що їхала в попутному напрямку. Сталася ця автопригода поблизу села Єреміївки на Одещині.

Попередньо, внаслідок ДТП одному з пасажирів ампутовано ноги, а інший пасажир отримав численні переломи та садна. Обох травмованих було госпіталізовано,

– пишуть у ДБР.

Було розпочато кримінальне провадження за частиною 2 статті 286-1 Кримінального кодексу України. У ній йдеться про порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту нетверезими людьми.

Зіткнення легковика та вантажівки в Одеській області / Фото ДБР

Зверніть увагу! Санкція статті передбачає до 8 років позбавлення волі, оскільки обійшлося в цьому випадку без жертв. Триває досудове розслідування за процесуального керівництва Одеської обласної прокуратури.

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