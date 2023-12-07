Сталася аварія у вівторок, 5 грудня. Правоохоронець був за кермом легкової автівки, як стверджує слідство, нетверезий. Також місцеве видання "Думська" припускає, що це – співробітник Роздільнянського райвідділу поліції.
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ДТП за участі правоохоронця на Одещині
За наявною інформацією, ймовірно, поліцейський здійснив зіткнення з вантажівкою, що їхала в попутному напрямку. Сталася ця автопригода поблизу села Єреміївки на Одещині.
Попередньо, внаслідок ДТП одному з пасажирів ампутовано ноги, а інший пасажир отримав численні переломи та садна. Обох травмованих було госпіталізовано,
– пишуть у ДБР.
Було розпочато кримінальне провадження за частиною 2 статті 286-1 Кримінального кодексу України. У ній йдеться про порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту нетверезими людьми.
Зіткнення легковика та вантажівки в Одеській області / Фото ДБР
Аварії в Україні: останнє
- Колектив гурту "Антитіла" потрапив у ДТП під час гастролей. З'явилися світлини, на одній з яких соліст Тарас Тополя – зі закривавленою головою, а на іншій – перевернута машина. Однак обійшлось без жертв і постраждалих.
- Також в Київській міській прокуратурі інформували, що повідомили про підозру водію-іноземцю, який на підпитку вчинив смертельну аварію на Печерську. Підозрюваного затримали, триває досудове розслідування.
- Окрім того, часто трапляються аварії через негоду. Зокрема, на Тернопільщині зіткнулися автобус і машина швидкої допомоги. Обійшлось без жертв, проте фельдшерку заблокувало в транспортному засобі. Рятувальники виїхали на місце події.