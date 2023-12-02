Жінка опинилася заблокованою в понівеченому авто. Рятувальники вивільнили її й передали медикам для госпіталізації.
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Що відомо про ДТП
ДТП сталася о 19:35 1 грудня в селі Підзамочок Бучацької територіальної громади Чортківського району. Рейсовий автобус Isuzu, що прямував маршрутом "Івано-Франківськ – Підволочиськ", зіткнувся з автомобілем екстреної медичної допомоги Citroen.
На Тернопільщині автобус зіткнувся зі швидкою / Фото ДСНС
У ДСНС розповіли, що на момент зіткнення в автобуси перебувало 14 пасажирів.
Жоден з них не постраждав, однак, травмувалась фельдшерка екстреної медичної допомоги. Жінка, 1992 року народження, опинилася заблокована в понівеченому авто,
– зазначили рятувальники.
Додали, що для ліквідації наслідків ДТП залучався черговий караул 9-ї державної пожежно-рятувальної частини з міста Бучач. Рятувальники вивільнили постраждалу й передали її медикам для подальшої госпіталізації.
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ДТП на Тернопільщині/ Фото ДСНС
На Тернопільщині вирує негода
У ДСНС також розповіли про ще декілька ДТП внаслідок негоди в Тернопільській області, зокрема, сильних снігопадів і хуртовин 1 грудня. Зазначили, що:
- о 06:54 на автодорозі М-19 поблизу села Івашківці водій не впорався з керуванням та злетів у кювет. У салоні перебувало двоє людей, що потребували допомоги через сильні замети на дорозі та низьку температуру навколишнього середовища. Рятувальники провели порятунок і відбуксирували машину автомобіля на розчищену ділянку дороги;
- о 08:52 в селі Трибухівці водій не впорався з керуванням, злетів у кювет та не міг самостійно вибратися. Рятувальники вивільнили з понівеченого авто потерпілого. У водія травми різного характеру. Чоловіка ушпиталили;
- о 10:52 в селі Лазарівка співробітники ДСНС відбуксирували швидку, що застрягла у снігових заметах. Також допомогли транспортувати до автомобіля хворого з підозрою на інсульт;
- о 20:15 караул місцевої пожежної команди села Коропець відбуксирував рейсовий автобус, який загруз в снігових заметах і не міг самостійно продовжити рух.