Жінка опинилася заблокованою в понівеченому авто. Рятувальники вивільнили її й передали медикам для госпіталізації.

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Що відомо про ДТП

ДТП сталася о 19:35 1 грудня в селі Підзамочок Бучацької територіальної громади Чортківського району. Рейсовий автобус Isuzu, що прямував маршрутом "Івано-Франківськ – Підволочиськ", зіткнувся з автомобілем екстреної медичної допомоги Citroen.

На Тернопільщині автобус зіткнувся зі швидкою / Фото ДСНС

У ДСНС розповіли, що на момент зіткнення в автобуси перебувало 14 пасажирів.

Жоден з них не постраждав, однак, травмувалась фельдшерка екстреної медичної допомоги. Жінка, 1992 року народження, опинилася заблокована в понівеченому авто,

– зазначили рятувальники.

Додали, що для ліквідації наслідків ДТП залучався черговий караул 9-ї державної пожежно-рятувальної частини з міста Бучач. Рятувальники вивільнили постраждалу й передали її медикам для подальшої госпіталізації.

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ДТП на Тернопільщині/ Фото ДСНС

На Тернопільщині вирує негода

У ДСНС також розповіли про ще декілька ДТП внаслідок негоди в Тернопільській області, зокрема, сильних снігопадів і хуртовин 1 грудня. Зазначили, що: