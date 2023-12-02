Женщина оказалась заблокированной в изуродованном авто. Спасатели освободили его и передали медикам для госпитализации.
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Что известно о ДТП
ДТП произошло в 19:35 1 декабря в селе Подзамочек Бучачской территориальной громады Чортковского района. Рейсовый автобус Isuzu, следовавший по маршруту "Ивано-Франковск – Подволочиск", столкнулся с автомобилем экстренной медицинской помощи Citroen.
В Тернопольской области автобус столкнулся со скорой / Фото ГСЧС
В ГСЧС рассказали, что на момент столкновения в автобусы находились 14 пассажиров.
Ни один из них не пострадал, однако травмировалась фельдшер экстренной медицинской помощи. Женщина, 1992 года рождения, оказалась заблокирована в поврежденном автомобиле,
– отметили спасатели.
Добавили, что для ликвидации последствий ДТП привлекалась дежурный караул 9-й государственной пожарноспасательной части из города Бучач. Спасатели освободили пострадавшую и передали ее медикам для дальнейшей госпитализации.
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ДТП в Тернопольской области/ Фото ГСЧС
На Тернопольщине бурлит ненастье
В ГСЧС также рассказали о еще нескольких ДТП в результате непогоды в Тернопольской области, в частности, сильных снегопадов и вьюг 1 декабря. Указали, что:
- в 06:54 на автодороге М-19 вблизи села Ивашковцы водитель не справился с управлением и влетел в кювет. В салоне находились два человека, нуждавшиеся в помощи из-за сильных заносов на дороге и низкой температуры окружающей среды. Спасатели провели спасение и отбуксировали машину автомобиля на расчищенный участок дороги;
- в 08:52 в селе Трибуховцы водитель не справился с управлением, влетел в кювет и не мог самостоятельно выбраться. Спасатели высвободили из изуродованного авто пострадавшего. У водителя травмы разного характера. Мужчину госпитализировали;
- в 10:52 в селе Лазаревка сотрудники ГСЧС отбуксировали скорую, застрявшую в снежных заносах. Также помогли транспортировать в автомобиль больного с подозрением на инсульт;
- в 20:15 караул местной пожарной команды села Коропец отбуксировал рейсовый автобус, который погряз в снежных заносах и не мог самостоятельно продолжить движение.