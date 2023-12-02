Женщина оказалась заблокированной в изуродованном авто. Спасатели освободили его и передали медикам для госпитализации.

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Что известно о ДТП

ДТП произошло в 19:35 1 декабря в селе Подзамочек Бучачской территориальной громады Чортковского района. Рейсовый автобус Isuzu, следовавший по маршруту "Ивано-Франковск – Подволочиск", столкнулся с автомобилем экстренной медицинской помощи Citroen.

В Тернопольской области автобус столкнулся со скорой / Фото ГСЧС

В ГСЧС рассказали, что на момент столкновения в автобусы находились 14 пассажиров.

Ни один из них не пострадал, однако травмировалась фельдшер экстренной медицинской помощи. Женщина, 1992 года рождения, оказалась заблокирована в поврежденном автомобиле,

– отметили спасатели.

Добавили, что для ликвидации последствий ДТП привлекалась дежурный караул 9-й государственной пожарноспасательной части из города Бучач. Спасатели освободили пострадавшую и передали ее медикам для дальнейшей госпитализации.

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ДТП в Тернопольской области/ Фото ГСЧС

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