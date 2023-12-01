Повідомлення про це пізно ввечері 1 грудня надійшло від глави Івано-Франківської ОВА. Світлана Онищук назвала відтинки доріг, де рух певного виду транспорту вирішили обмежити.
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Рух обмежили на трьох трасах
Увага! Через негоду на Прикарпатті обмежено транспортне сполучення для великогабаритних та вантажних транспортних засобів,
– зазначила Онищук.
Вона зазначила, що рух обмежений на таких автодорогах:
- Н-18 Івано-Франківськ – Тернопіль, на відтинку від Тисмениці до межі Тернопільської області;
- Н-09 Мукачево – Львів, на відтинку від Рогатина до межі Львівської області;
- Н-10 Стрий – Чернівці, на відтинку від міста Долина до села Креховичі Калуського району.
Закликаємо не ігнорувати повідомлення глави Івано-Франківської ОВА. Будьте максимально обережними під час руху на дорогах, бережіть себе та не наражайте на небезпеку людей навколо.
Якою буде погода на 2 грудня
У суботу 2 грудня в Україні буде хмарно. Варто очікувати значні опади майже у всіх областях нашої держави, крім південних. Синоптики прогнозують сніг і дощ, а також місцями з налипанням. Крім того, на дорогах у цей день очікується ожеледиця.
На Заході сильно сніжитиме 2 грудня. Синоптики попереджають, що варто очікувати на значні снігопади. Відтак, штормове попередження оголосили у Закарпатській, Львівській, Івано-Франківській, Чернівецькій, Тернопільській, Волинській, Рівненській, а також частині Хмельницької областей.
Погода в обласних центрах
- Київ -1…+1;
- Ужгород +6…+8;
- Львів 0…-2;
- Івано-Франківськ 0...+2;
- Тернопіль +1...+3;
- Чернівці +5...+7;
- Хмельницький +2...+4;
- Луцьк 0…-2;
- Рівне 0…-2;
- Житомир -1…+1;
- Вінниця +1…+3;
- Одеса +12..+14;
- Миколаїв +11…+13;
- Херсон +12…+14;
- Сімферополь +14…+16;
- Кропивницький +6…+8;
- Черкаси +3…+5;
- Чернігів 0…-2;
- Суми 0…-2;
- Полтава +2…+4;
- Дніпро +8…+10;
- Запоріжжя +13…+15;
- Донецьк +6…+8;
- Луганськ +2…+4;
- Харків +7…+9.