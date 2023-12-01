Повідомлення про це пізно ввечері 1 грудня надійшло від глави Івано-Франківської ОВА. Світлана Онищук назвала відтинки доріг, де рух певного виду транспорту вирішили обмежити.

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Рух обмежили на трьох трасах

Увага! Через негоду на Прикарпатті обмежено транспортне сполучення для великогабаритних та вантажних транспортних засобів,

– зазначила Онищук.

Вона зазначила, що рух обмежений на таких автодорогах:

Н-18 Івано-Франківськ – Тернопіль, на відтинку від Тисмениці до межі Тернопільської області;

на відтинку від Тисмениці до межі Тернопільської області; Н-09 Мукачево – Львів, на відтинку від Рогатина до межі Львівської області;

на відтинку від Рогатина до межі Львівської області; Н-10 Стрий – Чернівці, на відтинку від міста Долина до села Креховичі Калуського району.

Закликаємо не ігнорувати повідомлення глави Івано-Франківської ОВА. Будьте максимально обережними під час руху на дорогах, бережіть себе та не наражайте на небезпеку людей навколо.

Якою буде погода на 2 грудня

У суботу 2 грудня в Україні буде хмарно. Варто очікувати значні опади майже у всіх областях нашої держави, крім південних. Синоптики прогнозують сніг і дощ, а також місцями з налипанням. Крім того, на дорогах у цей день очікується ожеледиця.

На Заході сильно сніжитиме 2 грудня. Синоптики попереджають, що варто очікувати на значні снігопади. Відтак, штормове попередження оголосили у Закарпатській, Львівській, Івано-Франківській, Чернівецькій, Тернопільській, Волинській, Рівненській, а також частині Хмельницької областей.

Погода в обласних центрах