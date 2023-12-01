Як прогнозують синоптики, найтепліше буде в Одеській та Херсонській областях, де стовпчики термометрів підіймуться до +12…+14 градусів тепла. Незвично тепло буде й на Запоріжжі, де температура сягатиме +15 градусів.

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Прогноз погоди в Україні 2 грудня

У суботу, 2 грудня, в Україні буде хмарно, очікуються значні опади майже в усіх областях, окрім південних. Так, синоптики прогнозують сніг і дощ, місцями – з налипанням. Крім того, очікується ожеледиця на дорогах.

Сильно сніжитиме на Заході. Синоптики попереджають, що снігопади будуть значними, тому в Закарпатській, Львівській, Івано-Франківській, Чернівецькій, Тернопільській, Волинській, Рівненській та на частині Хмельницької областей оголосили штормове попередження.



Штормове попередження в Україні на 2 грудня / Карта Укргідрометцентру

Важливо. 2 грудня на високогір'ї Івано-Франківської та східної частини Закарпатської областей зберігається значна сніголавинна небезпека.

Температура повітря значно відрізнятиметься у кожному куточку країни. Так, найхолодніше буде на Півночі, де стовпчики термометрів не підіймуться вище +1 вдень. На Заході температура сягатиме +8 градусів. Схожа температура буде й у центральних та східних областях – там стовпчики термометрів також підіймуться до +8 градусів. Найспекотніше буде на Півдні, де потеплішає до +16.

Погода 2 грудня обіцяє бути тихою, адже вітер прогнозується до 5 – 10 метрів за секунду, південно-східний.

Погода в обласних центрах

Київ -1…+1;

Ужгород +6…+8;

Львів 0…-2;

Івано-Франківськ 0...+2;

Тернопіль +1...+3;

Чернівці +5...+7;

Хмельницький +2...+4;

Луцьк 0…-2;

Рівне 0…-2;

Житомир -1…+1;

Вінниця +1…+3;

Одеса +12..+14;

Миколаїв +11…+13;

Херсон +12…+14;

Сімферополь +14…+16;

Кропивницький +6…+8;

Черкаси +3…+5;

Чернігів 0…-2;

Суми 0…-2;

Полтава +2…+4;

Дніпро +8…+10;

Запоріжжя +13…+15;

Донецьк +6…+8;

Луганськ +2…+4;

Харків +7…+9.



Точний прогноз погоди в Україні на 2 грудня 2023 року / Карта Укргідрометцентру

Як пояснила синоптикиня Укргідрометцентру Наталія Птуха в коментарі 24 Каналу, нині в Україні спостерігаються контрастні погодні умови. Вони причинені тим, що через нашу територію буде пролягати атмосферний фронт. Тому на Заході України будуть рясні опади зі снігом, а на Півдні – сухо й тепло.