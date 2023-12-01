Як прогнозують синоптики, найтепліше буде в Одеській та Херсонській областях, де стовпчики термометрів підіймуться до +12…+14 градусів тепла. Незвично тепло буде й на Запоріжжі, де температура сягатиме +15 градусів.

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Прогноз погоди в Україні 2 грудня

У суботу, 2 грудня, в Україні буде хмарно, очікуються значні опади майже в усіх областях, окрім південних. Так, синоптики прогнозують сніг і дощ, місцями – з налипанням. Крім того, очікується ожеледиця на дорогах.

Сильно сніжитиме на Заході. Синоптики попереджають, що снігопади будуть значними, тому в Закарпатській, Львівській, Івано-Франківській, Чернівецькій, Тернопільській, Волинській, Рівненській та на частині Хмельницької областей оголосили штормове попередження.


Штормове попередження в Україні на 2 грудня / Карта Укргідрометцентру

Температура повітря значно відрізнятиметься у кожному куточку країни. Так, найхолодніше буде на Півночі, де стовпчики термометрів не підіймуться вище +1 вдень. На Заході температура сягатиме +8 градусів. Схожа температура буде й у центральних та східних областях – там стовпчики термометрів також підіймуться до +8 градусів. Найспекотніше буде на Півдні, де потеплішає до +16.

Погода 2 грудня обіцяє бути тихою, адже вітер прогнозується до 5 – 10 метрів за секунду, південно-східний.

Погода в обласних центрах

  • Київ -1…+1;
  • Ужгород +6…+8;
  • Львів 0…-2;
  • Івано-Франківськ 0...+2;
  • Тернопіль +1...+3;
  • Чернівці +5...+7;
  • Хмельницький +2...+4;
  • Луцьк 0…-2;
  • Рівне 0…-2;
  • Житомир -1…+1;
  • Вінниця +1…+3;
  • Одеса +12..+14;
  • Миколаїв +11…+13;
  • Херсон +12…+14;
  • Сімферополь +14…+16;
  • Кропивницький +6…+8;
  • Черкаси +3…+5;
  • Чернігів 0…-2;
  • Суми 0…-2;
  • Полтава +2…+4;
  • Дніпро +8…+10;
  • Запоріжжя +13…+15;
  • Донецьк +6…+8;
  • Луганськ +2…+4;
  • Харків +7…+9.


Точний прогноз погоди в Україні на 2 грудня 2023 року / Карта Укргідрометцентру