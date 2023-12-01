Как прогнозируют синоптики, теплее всего будет в Одесской и Херсонской областях, где столбики термометров поднимутся до +12…+14 градусов тепла. Необычно тепло будет и в Запорожье, где температура будет достигать +15 градусов.
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Прогноз погоды в Украине 2 декабря
В субботу, 2 декабря, в Украине облачно, ожидаются значительные осадки почти во всех областях, кроме южных. Да, синоптики прогнозируют снег и дождь, местами – с налипанием. Кроме того, ожидается гололедица на дорогах.
Сильно будет снежить на Западе. Синоптики предупреждают, что снегопады будут значительными, поэтому в Закарпатской, Львовской, Ивано-Франковской, Черновицкой, Тернопольской, Волынской, Ровенской и части Хмельницкой областей объявили штормовое предупреждение.
Штормовое предупреждение в Украине на 2 декабря / Карта Укргидрометцентра
Температура воздуха будет значительно отличаться в каждом уголке страны. Так, холоднее всего будет на Севере, где столбики термометров не поднимутся выше +1 днем. На Западе температура будет достигать +8 градусов. Похожая температура будет и в центральных и восточных областях – там столбики термометров тоже поднимутся до +8 градусов. Жарче всего будет на Юге, где потеплеет до +16.
Погода 2 декабря обещает быть тихой, ведь ветер прогнозируется до 5 – 10 метров в секунду, юго-восточный.
Погода в областных центрах
- Киев -1…+1;
- Ужгород +6…+8;
- Львов 0…-2;
- Ивано-Франковск 0...+2;
- Тернополь +1...+3;
- Черновцы +5...+7;
- Хмельницкий +2...+4;
- Луцк 0…-2;
- Ровно 0…-2;
- Житомир -1…+1;
- Винница +1…+3;
- Одесса +12..+14;
- Николаев +11…+13;
- Херсон +12…+14;
- Симферополь +14…+16;
- Кропивницкий +6…+8;
- Черкассы +3…+5;
- Чернигов 0…-2;
- Суммы 0…-2;
- Полтава +2…+4;
- Днепр +8…+10;
- Запорожье +13…+15;
- Донецк +6…+8;
- Луганск +2…+4;
- Харьков +7…+9.
Точный прогноз погоды в Украине на 2 декабря 2023 года / Карта Укргидрометцентра