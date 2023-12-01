Как прогнозируют синоптики, теплее всего будет в Одесской и Херсонской областях, где столбики термометров поднимутся до +12…+14 градусов тепла. Необычно тепло будет и в Запорожье, где температура будет достигать +15 градусов.

Интересно Сюрприз от зимы: какой будет погода в Украине на Новый год

Прогноз погоды в Украине 2 декабря

В субботу, 2 декабря, в Украине облачно, ожидаются значительные осадки почти во всех областях, кроме южных. Да, синоптики прогнозируют снег и дождь, местами – с налипанием. Кроме того, ожидается гололедица на дорогах.

Сильно будет снежить на Западе. Синоптики предупреждают, что снегопады будут значительными, поэтому в Закарпатской, Львовской, Ивано-Франковской, Черновицкой, Тернопольской, Волынской, Ровенской и части Хмельницкой областей объявили штормовое предупреждение.



Штормовое предупреждение в Украине на 2 декабря / Карта Укргидрометцентра

Важно. 2 декабря на высокогорье Ивано-Франковской и восточной части Закарпатской области сохраняется значительная снеголавинная опасность.

Температура воздуха будет значительно отличаться в каждом уголке страны. Так, холоднее всего будет на Севере, где столбики термометров не поднимутся выше +1 днем. На Западе температура будет достигать +8 градусов. Похожая температура будет и в центральных и восточных областях – там столбики термометров тоже поднимутся до +8 градусов. Жарче всего будет на Юге, где потеплеет до +16.

Погода 2 декабря обещает быть тихой, ведь ветер прогнозируется до 5 – 10 метров в секунду, юго-восточный.

Погода в областных центрах

Киев -1…+1;

Ужгород +6…+8;

Львов 0…-2;

Ивано-Франковск 0...+2;

Тернополь +1...+3;

Черновцы +5...+7;

Хмельницкий +2...+4;

Луцк 0…-2;

Ровно 0…-2;

Житомир -1…+1;

Винница +1…+3;

Одесса +12..+14;

Николаев +11…+13;

Херсон +12…+14;

Симферополь +14…+16;

Кропивницкий +6…+8;

Черкассы +3…+5;

Чернигов 0…-2;

Суммы 0…-2;

Полтава +2…+4;

Днепр +8…+10;

Запорожье +13…+15;

Донецк +6…+8;

Луганск +2…+4;

Харьков +7…+9.



Точный прогноз погоды в Украине на 2 декабря 2023 года / Карта Укргидрометцентра

Как объяснила синоптик Укргидрометцентра Наталья Птуха в комментарии 24 Каналу, сейчас в Украине наблюдаются контрастные погодные условия. Они вызваны тем, что через нашу территорию будет пролегать атмосферный фронт. Поэтому на Западе Украины будут обильные осадки со снегом, а на Юге – сухо и тепло.