Прогнозируется, что температура существенно опустится уже в первые дни декабря. Обойдётся существенное похолодание только южные области и Закарпатье.

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В то же время, на Новый год возможно внезапное потепление. В частности, оно может даже привести к оттепели. Подробности рассказал синоптик Игорь Кибальчич. Он отметил, что большая часть декабря будет прохладной. Ударят морозы. Они продлятся фактически до Нового года. Тем временем на сами праздники температура воздуха вырастет.

Как результат, температура может повыситься до оттепели, в частности, и на Новый Год. Следовательно, среднемесячная температура в южных и восточных областях может превысить климатическую норму на 1-ї – 2 градуса; в западных, северных и центральных областях она скорее всего окажется ниже нормы на 1 – 3 градуса,

– говорится в сообщении.

Именно поэтому наслаждаться зимней сказкой стоит уже сейчас. В частности, можно посмотреть любимые зимние фильмы или отправиться гулять по снежным улицам.