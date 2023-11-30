Украинцев предупредили, что мощный Сибирский антициклон будет активно развиваться. По данным синоптиков, его выступления будут охватывать практически всю территорию Северной Азии и Восточной Европы. Там ожидается значительное похолодание.

Обратите внимание Аномальное тепло или сильный мороз и снег: какая будет погода в декабре в Украине

Когда температура воздуха уйдет "в минусы"

Под влиянием гребня антициклона окажется большинство областей Украины. Кроме южных, а также Закарпатья. Уже после 5 – 7 декабря следует ожидать значительного похолодания. Ночью температура воздуха опустится до -13, днем – до -8. На севере могут ударить морозы до -20. Такая погода будет держаться до 20 числа декабря.

Лишь в третьей декаде влияние азиатского антициклона может ослабеть и к нам будут поступать более теплые и влажные воздушные массы атлантического происхождения на фоне восстановления западного переноса.

– говорится в сообщении.

Как результат, температура может настолько увеличиться, что в Украине начнется оттепель. В частности, на Новый год. Поэтому запасаться зимним настроением украинцам лучше раньше времени. Ибо 2024 год можем встретить с "твердыми плюсами".

Что говорят в Укргидрометрцентре

В Укргидрометцентре отметили, что средняя температура в декабре 2023 года составит -3…+2 градуса. Между тем, во временно оккупированном Крыму может прогреться даже до +4 градусов.

Синоптикиня Наталья Птуха отметила, что в первые дни декабря на Юге температура воздуха может быть даже до +10 градусов. Очевидно говорится о времени, когда антициклон еще не воцарится на этих территориях.

Кроме того, отметили, что в первой декаде декабря будет снежить во Львовской, Волынской, Ровенской областях и по северной границе Украины.

Важно! Ранее метеорологиня Вера Балабух рассказала детали о температурных рекордах декабря. В частности, она отметила, что декабрь 2023 может быть на 2 – 3 градуса теплее последних десятилетий.