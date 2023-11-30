Українців попередили, що потужний Сибірський антициклон активно розвиватиметься. За даними синоптиків, його виступи охоплюватимуть практично всю територію Північної Азії та Східної Європи. Там очікується значне похолодання.

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Коли температура повітря піде "у мінуси"

Під впливом гребеня антициклону опиниться більшість областей України. Окрім, південних, а також Закарпаття. Вже після 5 – 7 грудня варто очікувати значне похолодання. Уночі температура повітря опуститься до -13, вдень – до -8. На Півночі можуть вдарити морози до -20. Така погода триматиметься до 20 числел грудня.

Лише в третій декаді вплив азіатського антициклону може послабшати і до нас надходитимуть більш теплі та вологі повітряні маси атлантичного походження на тлі відновлення західного перенесення,

– мовиться у повідомленні.

Як результат, температура може настільки зрости, що в Україні почнеться відлига. Зокрема, на Новий рік. Тому запасатися зимовим настроєм українцям краще завчасно. Бо 2024 рік можемо зустріти з "твердими плюсами".