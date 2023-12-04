Аварія трапилася 3 грудня на автодорозі Київ – Ковель – Ягодин, поблизу села Вишнів у Ковельському районі. Внаслідок ДТП травмувались двоє людей: водій автобуса та пасажирка.

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ДТП за участю міжнародного автобуса

39-річний житель цього ж району (Ковельського – 24 Канал), керуючи автомобілем DAF, зіткнувся із рейсовим автобусом сполученням Київ – Варшава під керуванням 30-річного місцевого жителя,

– повідомляють правоохоронці.

Внаслідок аварії водій та 46-річна пасажирка автобуса отримали тілесні ушкодження. Проте їх не госпіталізували.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за статтею про порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило травми. Санкція статті передбачає мінімум 51 тисячу гривень штрафу. Наразі слідство триває.

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