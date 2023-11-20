Перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції України Олексій Білошицький розповів, скільки людей загинуло в дорожньо-транспортних пригодах. За його словами, на частину ДТП вплинули наслідки повномасштабної агресії, передає 24 Канал.

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Скільки людей загинуло в ДТП в Україні

За 10 місяців 2023 року в Україні зареєстровано 19 743 дорожньо-транспортні пригоди із загиблими та/або травмованими, внаслідок яких загинуло 2 492 людини та травмовано 24 774,

– наводить дані Білошицький.

Він закликав виконувати правила дорожнього руху:

дотримуватися безпечної швидкості;

пам'ятати про безпечну дистанцію та правила маневрування;

сідати за кермо тверезим та відпочилим;

користуватися пасками безпеки;

якщо ви – пішохід, треба носити світлоповертальні елементи на одязі.

Олексій Білошицький наголошує: "Якщо кожен почне з себе і буде слідувати цим простим правилам – більшості ДТП не відбудеться".

Також перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції України повідомив, що, попри війну, правоохоронці приділяють велику увагу заходам із контролю та організації дорожнього руху. До повномасштабної війни Україна прагнула досягти Vision Zero, тобто нульової смертності на дорогах.

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Як убезпечити себе на дорозі взимку

Олексій Білошицький також дав поради автомобілістам. Він розвінчав міфи стосовно їзди у зимовий період.

Чому в холоди треба міняти літні шини на зимові:

Зимові шини справді відрізняються від літніх, і справа не в маркетингу. Вони різні за хімічним складом: літні шини розраховані на високі температури і за невеличкого морозу просто дубіють.

Зимові шини з'явилися відносно недавно, бо за Радянського Союзу їх не було. Але це не означає, що водіям тоді було комфортно. До того ж машин тоді було менше, а отже і місця більше.

За низьких температур літня шина дає гірше зчеплення, що подовжує гальмівний шлях. Навіть справні водії безсилі перед законами фізики.

"Перевзувати" треба і позашляховики, і важливо міняти усі чотири колеса, а не тільки на ведучу вісь.

Зверніть увагу! Нещодавно ухвалили зміни до Правил дорожнього руху, детальніше читайте тут.