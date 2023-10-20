Про новації повідомив представник Кабінету міністрів у Верховній Раді Тарас Мельничук. Зміни внесли на засіданні Кабінету міністрів України у п'ятницю 20 жовтня.

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Що саме зміниться в ПДР

Ідеться про перевезення дітей та увімкнення фар.

Відтепер обов'язком водіїв є вмикання денних ходових вогнів під час руху на всіх механічних транспортних засобах поза населеними пунктами. Якщо у конструкції вашого транспортного засобу таких вогнів нема – вмикайте ближнє світло фар.

Також законодавчо закріплено заборону перевозити дітей, менших за 150 сантиметрів, якщо у транспортному засобі нема "дитячих утримуючих систем, що дають змогу пристебнути дитину за допомогою ременів безпеки, передбачених конструкцією цього транспортного засобу".

Іще не можна перевозити малюків на задньому сидінні мотоцикла та мопеда, окрім ряду випадків. На жаль, про які саме випадки ідеться, не вказано.

І остання зміна у ПДР – уточнили перелік дорожніх знаків, якими позначено спеціальні місця для стоянки на автомагістралях і дорогах для автомобілів.

Зверніть увагу! Вмикання фар потрібне для як для безпеки водіїв, так і для безпеки пішоходів. Адже помітити одне одного в осінньо-зимовій темряві, особливо перед можливим блекаутом, дуже складно. Втім, пішоходи можуть подбати про себе і носити на одязі світлоповертальні елементи. Була навіть ідея запровадити штрафи, якщо на пішоході в темний час доби не буде світловідображаючих стрічок, наліпок або інших елементів. Інша ідея стосувалася штрафів за гучну їзду, яка лякає мешканців. І, хоча ще немає санкцій за це, ми можемо піти одне одному назустріч і ставитися з повагою і без страху бути покараним.

В Україні ремонтують дороги

Попри війну, все ж треба вести ремонт зношеного дорожнього покриття. У держбюджеті на 2024 рік заклали мінімально коштів на це, але Денис Шмигаль запевняє: гроші є в резервному фонді.