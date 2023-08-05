У Верховній Раді зареєстрували законопроєкт щодо "гонщиків" у містах. Про це повідомив голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія.

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Що передбачає новий законопроєкт

Він встановить адміністративну відповідальність "за експлуатацію транспортних засобів із перевищенням допустимого рівня шуму".

Сума штрафів буде такою:

якщо водій "шумить" уперше – заплатить 17 000 гривень;

за повторне правопорушення – штраф у 34 000 гривень із позбавленням прав до 6 місяців.

Важливо! Заборона стосуватиметься тільки населених пунктів. За їхніми межами, як і раніше, спортивна спільнота автогонщиків може тренуватися та проводити змагання.

Чому законопроєкт на часі

За словами Арахамії, багато людей лякаються, коли чують гучні звуки від роботи мотоциклу. Це не тільки військові, а й цивільні – надто вже нагадує звуки під час обстрілів.

Сьогодні крутий той, хто носить форму, а не той, хто газує на світлофорах,

– наголошує депутат.

Як показує опитування 24 Каналу, більшість людей підтримують такий законопроєкт.

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Передісторія законопроєкту