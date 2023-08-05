У Верховній Раді зареєстрували законопроєкт щодо "гонщиків" у містах. Про це повідомив голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія.

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Що передбачає новий законопроєкт

Він встановить адміністративну відповідальність "за експлуатацію транспортних засобів із перевищенням допустимого рівня шуму".

Сума штрафів буде такою:

  • якщо водій "шумить" уперше – заплатить 17 000 гривень;
  • за повторне правопорушення – штраф у 34 000 гривень із позбавленням прав до 6 місяців.

Чому законопроєкт на часі

За словами Арахамії, багато людей лякаються, коли чують гучні звуки від роботи мотоциклу. Це не тільки військові, а й цивільні – надто вже нагадує звуки під час обстрілів.

Сьогодні крутий той, хто носить форму, а не той, хто газує на світлофорах,
– наголошує депутат.

Як показує опитування 24 Каналу, більшість людей підтримують такий законопроєкт.

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Передісторія законопроєкту

  • Його зареєстрували 4 серпня. Потреба в ньому назріла дуже давно, адже війна триває півтора року, а шум від газування двигунів, на жаль, нікуди не подівся.
  • Законопроєкт передбачає штрафи для власників автомобілів і мотоциклів, які ганяють містами, не турбуючись про людей довкола. Особливо неприємні гучні звуки під час нічних повітряних тривог, коли вслухаєшся в кожен шурхіт.
  • За словами депутатів, "гонщики" мають понести покарання. Через їхні дії травмується психіка людей, які переживають війну, а особливо ветеранів.