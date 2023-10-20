О новациях сообщил представитель Кабинета министров в Верховной Раде Тарас Мельничук. Изменения были внесены на заседании Кабинета министров Украины в пятницу 20 октября.

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Что именно изменится в ПДД

Речь идет о перевозке детей и включении фар.

Обязанностью водителей является включение дневных ходовых огней при движении на всех механических транспортных средствах вне населенных пунктов. Если в конструкции вашего транспортного средства таких огней нет – включайте ближний свет фар.

Также законодательно закреплен запрет перевозить детей младше 150 сантиметров, если в транспортном средстве нет "детских удерживающих систем, позволяющих пристегнуть ребенка с помощью ремней безопасности, предусмотренных конструкцией этого транспортного средства".

Еще нельзя перевозить малышей на заднем сиденье мотоцикла и мопеда, кроме ряда случаев. К сожалению, о каких именно случаях идет речь, не указано.

И последнее изменение в ПДД – уточнили перечень дорожных знаков, которыми обозначены специальные стояночные места на автомагистралях и дорогах для автомобилей.