Откуда будут брать деньги на ремонт дорог

По словам премьер-министра, в проекте бюджета на 2024 год финансирование дорожного фонда предусмотрено только на минимальном уровне. Впрочем, найти средства в редких случаях на ремонт дорог и мостов будет вполне возможно.

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В первую очередь речь идет о возможности привлечения денег из резервного фонда. Правда, в этом направлении тоже приоритетным фактором станет победа в войне.

Восстановление мостов, восстановление дорог для снабжения боеприпасами, военной техники, обеспечение гуманитарных потребностей – все эти вещи нужно реализовывать. Мы заложили средства для этого в резервном фонде,

– рассказал Шмигаль.

Кстати! На содержание дорог зимой в бюджете на 2023 год заложили всего 3 миллиарда гривен.

Премьер также подчеркнул, что в первую очередь бюджетные деньги нужно тратить на оружие, боеприпасы и другие потребности в сфере обороны государства. Также в приоритете индустриальные парки и гранты для малого и среднего бизнеса.

Напомним, Кабинет министров также принял изменения для того, чтобы бизнес получал таможенные упрощения побыстрее. Правда, вместе с этим появилось несколько новшеств.