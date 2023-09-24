Авторизация для получения таможенных упрощений будет более быстрой

Кабмин принял постановление, которое должно не только облегчить, но и ускорить получение авторизаций по таможенным упрощениям. Изменения в постановление №1092 создавались во взаимодействии с Министерством финансов.

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Ключевое изменение – введение еще одной модели, оценивающей финансовое состояние предприятий. Благодаря этому решению можно будет получить авторизацию на общие гарантии в 50%, 30% или вообще получить освобождение от гарантий.

Старт нового дела – это постоянное движение, множество задач и непрерывная коммуникация. Поэтому так важно, чтобы авто, в котором вы проводите весомую часть рабочего дня, способствовало производительности. Понимая это, Škoda Octavia предлагает современные ассистенты движения, повышенный уровень защиты, современную мультимедийную систему, беспроводное подключение телефона и ряд других опций расширяющих привычные возможности С-класса. Этот автомобиль обеспечивает уверенность как на дороге, так и бизнес-процессах.

В частности, новая модель предполагает:

анализ финансового состояния претендентов с учетом динамики большего количества показателей;

балльная шкала для разного типа авторизаций;

ежеквартальный мониторинг, то есть бизнесу, придется формировать и представлять промежуточную финансовую отчетность.

Также повысили значение показателей для предприятий, претендующих на статус АЭО. Он дает много упрощений и преимуществ при совершении таможенных сделок.

Важно! Закон об АЭО Украина приняла в 2020 году в рамках исполнения обязательств перед Европейским Союзом.