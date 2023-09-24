Авторизация для получения таможенных упрощений будет более быстрой
Кабмин принял постановление, которое должно не только облегчить, но и ускорить получение авторизаций по таможенным упрощениям. Изменения в постановление №1092 создавались во взаимодействии с Министерством финансов.
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Ключевое изменение – введение еще одной модели, оценивающей финансовое состояние предприятий. Благодаря этому решению можно будет получить авторизацию на общие гарантии в 50%, 30% или вообще получить освобождение от гарантий.
В частности, новая модель предполагает:
- анализ финансового состояния претендентов с учетом динамики большего количества показателей;
- балльная шкала для разного типа авторизаций;
- ежеквартальный мониторинг, то есть бизнесу, придется формировать и представлять промежуточную финансовую отчетность.
Также повысили значение показателей для предприятий, претендующих на статус АЭО. Он дает много упрощений и преимуществ при совершении таможенных сделок.