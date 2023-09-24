Авторизація для отримання митних спрощень буде швидшою

Кабмін прийняв постанову, яка повинна не лише полегшити, а й прискорити отримання авторизацій на митні спрощення. Зміни у постанову №1092 створювали у взаємодії з Міністерством фінансів.

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Ключова зміна – запровадження ще однієї моделі, яка оцінює фінансовий стан підприємств. Завдяки цьому рішенню можна буде отримати авторизацію на загальні гарантії у 50%, 30% або й взагалі отримати звільнення від гарантій.

Старт нової справи – це постійний рух, безліч завдань та безперервна комунікація. Тому так важливо, щоб авто, в якому ви проводите вагому частину робочого дня, сприяло продуктивності. Розуміючи це, Škoda Octavia пропонує сучасні асистенти руху, підвищений рівень захисту, сучасну мультимедійну систему, бездротове підключення телефону та низку інших опцій, які розширюють звичні можливості С-класу. Цей автомобіль забезпечує впевненість як на дорозі, так і у бізнес-процесах.

Зокрема, нова модель передбачає:

аналіз фінансового стану претендентів з огляду на динаміку більшої кількості показників;

бальна шкала для різного типу авторизацій;

щоквартальний моніторинг, тобто бізнесу доведеться формувати та подавати проміжну фінансову звітність.

Також підвищили значення показників для підприємств, які претендують на статус АЕО. Він дає багато спрощень та переваг при здійсненні митних операцій.

Важливо! Закон про АЕО Україна прийняла у 2020 році в рамках виконання зобов'язань перед Європейським Союзом.