Нова угода між Україною та Канадою

Поновлений документ повинен сприяти створенню сприятливого клімату економічних відносин між нашими країнами. Угода охоплює одночасно декілька сфер.

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Документ створений для розвитку торгівлі товарами та послугами, інвестицій, формування розвинутої конкурентоспроможної ринкової економіки відповідно до національних пріоритетів, розвитку її ключових галузей, здійснення системних реформ та підвищення загального добробуту населення,

– повідомили в Офісі Президента.

У нову угоду включили додаткові пункти щодо лібералізації інвестицій та торгівлі. Насамперед йдеться про експорт послуг. Документ також передбачає розширення своєї дії на товари, які мають складові з ЄС, Великої Британії та Ізраїлю.

Розвивати бізнес легше, якщо під рукою власне авто, що відповідає вашому стилю життя. Так, бестселер Škoda Octavia – це баланс комфорту та функціональності. Нічого зайвого, тільки найкращі рішення, щоб полегшити щоденну бізнес-рутину. Матричні фари, бездротове підключення телефону, Front Assist та Cruise Control, тризонне кондиціювання та вибір режиму руху – це далеко не повний список “фішок”, які дозволять насолоджуватися кожною поїздкою.

Окрім того, лідери країн підписали меморандум про співпрацю між рАТ "Укргідроенерго" та канадською "Ейкон Констракшн Глобал Сервісес Інкорпорейтед". Він передбачає спільну роботу у будівництві гідроелектростанцій в Україні. Насамперед йдеться про участь канадської компанії у будівництві Канівської ГАЕС та Каховської ГЕС.