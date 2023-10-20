"Борисполь" может возобновить работу через месяц после окончания войны в Украине. Об этом заявил генеральный директор аэропорта Алексей Дубревский.

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"Борисполь" готов начать работу в кратчайшие сроки после войны

"Борисполь", в 2021 году обслуживший 9 миллионов пассажиров, что составляет около двух третей от своего допандемического максимума, был закрыт после вторжения России в феврале 2022 года. В начале войны он подвергся двум русским атакам.

Дубревский сказал, что аэропорт уже готовится к послевоенной жизни. Он сохранил большую часть персонала и заключил соглашение с авиакомпаниями.

"Мы не хотим тратить один – два года на раздумья: "Что мы будем делать после войны?", – сказал он.

Мы делаем все необходимое, чтобы как можно быстрее восстановить авиасообщение. Нам удалось устранить все повреждения. Мы готовы начать работу в кратчайшие сроки,

– сказал гендиректор.

Сразу после российского вторжения аэропорт заблокировал взлетно-посадочные полосы, выключил навигационные системы, эвакуировал топливо и передислоцировал свои самолеты, поскольку военные взяли власть в свои руки.

Дубревский во время визита в Брюссель в прошлом месяце проинформировал чиновников из ЕС и международные банковские учреждения о ситуации в аэропорту и попросил финансовую поддержку.

Цифры, представленные Дубревским чиновникам ЕС, свидетельствуют о том, что модернизация "Борисполя" будет стоить около 420 миллионов евро.

Также гендиректор "Борисполя" отметил, что сейчас только 3 из 13 аэропортов находятся в хорошем состоянии – Киев, Львов и Одесса. Наиболее пострадавшим, к которым относятся Херсон, Мариуполь и Днепр, понадобится 5 – 7 лет, чтобы снова заработать.

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