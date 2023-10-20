"Борисполь" может возобновить работу через месяц после окончания войны в Украине. Об этом заявил генеральный директор аэропорта Алексей Дубревский.
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"Борисполь" готов начать работу в кратчайшие сроки после войны
"Борисполь", в 2021 году обслуживший 9 миллионов пассажиров, что составляет около двух третей от своего допандемического максимума, был закрыт после вторжения России в феврале 2022 года. В начале войны он подвергся двум русским атакам.
Дубревский сказал, что аэропорт уже готовится к послевоенной жизни. Он сохранил большую часть персонала и заключил соглашение с авиакомпаниями.
"Мы не хотим тратить один – два года на раздумья: "Что мы будем делать после войны?", – сказал он.
Мы делаем все необходимое, чтобы как можно быстрее восстановить авиасообщение. Нам удалось устранить все повреждения. Мы готовы начать работу в кратчайшие сроки,
– сказал гендиректор.
Сразу после российского вторжения аэропорт заблокировал взлетно-посадочные полосы, выключил навигационные системы, эвакуировал топливо и передислоцировал свои самолеты, поскольку военные взяли власть в свои руки.
Дубревский во время визита в Брюссель в прошлом месяце проинформировал чиновников из ЕС и международные банковские учреждения о ситуации в аэропорту и попросил финансовую поддержку.
Цифры, представленные Дубревским чиновникам ЕС, свидетельствуют о том, что модернизация "Борисполя" будет стоить около 420 миллионов евро.
Также гендиректор "Борисполя" отметил, что сейчас только 3 из 13 аэропортов находятся в хорошем состоянии – Киев, Львов и Одесса. Наиболее пострадавшим, к которым относятся Херсон, Мариуполь и Днепр, понадобится 5 – 7 лет, чтобы снова заработать.
Воздушное пространство в Украине откроют не скоро
- Ирландская компания Ryanair выражала желание летать в Украине, несмотря на угрозу ракетных обстрелов и атак дронов. Также летать из Ужгорода якобы хотела украинская авиакомпания Air Ocean Airlines.
- Однако спикер Воздушных Сил ВСУ Юрий Игнат подчеркнул, что гражданские полеты в Украине во время войны невозможны. Он сказал, что воздушное пространство в Украине будет открыто не скоро.
- Кроме того, возникает вопрос, кто будет гарантировать, что Россия не будет наносить ракетные удары. В этом контексте Игнат упомянул о зерновом соглашении, которое Россия решила саботировать и начала террор портовой инфраструктуры Украины.
- Часто некоторые эксперты заявляют, мол, полеты из Ужгорода могут быть безопасны, поскольку при взлете самолеты сразу входят в воздушное пространство Словакии. Однако Игнат отметил, что россияне могут наносить удары по стоянке в Ужгороде, говоря, что там якобы сосредоточена западная техника.
- В конце концов, практика, как в Израиле, не подходит Украине, поскольку границы нашего государства значительно шире и физически закрыть воздушное пространство очень сложно. Для этого требуется много сил и средств ПВО.