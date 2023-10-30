27 жовтня Кабмін вніс зміни до Правил дорожнього руху, замінивши в них скалькований з російської мови прикметник "учбовий" на "навчальний". Про це мовиться в розпорядженні №1128.

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Тепер в Україні не буде "учбових" автомобілів

Згідно з новими Правилами дорожнього руху, тепер в Україні не "учбові" автомобілі, а навчальні. Тож тепер знак "У", який позначає навчальний транспортний засіб, зміниться на "Н".

Довідка. Розпізнавальний знак "Навчальний транспортний засіб" – це рівносторонній трикутник білого кольору з вершиною догори й каймою червоного кольору, в який вписано літеру "Н" чорного кольору. Знак розміщується спереду і ззаду на транспортних засобах, що використовуються для навчання водіння транспортним засобом. Допускається встановлення двостороннього знака на даху легкового автомобіля.

Нові правила ПДР

20 жовтня уряд ввів нові Правила дорожнього руху. Тепер водії зобов'язані цілий рік їздити за містом із денними ходовими вогнями або з увімкненим ближнім світлом фар.

Також, згідно з новими ПДР, водії повинні возити дітей у дитячих кріслах доти, доки їхній зріст не досягне 150 сантиметрів.

Крім цього, є зміни в правилах зупинки на автомагістралях і дорогах для автомобілів.