27 октября Кабмин внес изменения в Правил дорожного движения, заменив в них скалькированное из русского языка прилагательное "учебное" на "навчальное". Об этом говорится в распоряжении №1128.
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Теперь в Украине не будет "учебных" автомобилей
Согласно новым Правилам дорожного движения, теперь в Украине не "учебные" автомобили, а обучающие (навчальні). Теперь знак "У", обозначающий учебное транспортное средство, сменится на "Н".
Новые правила ПДД
20 октября правительство ввело новые Правила дорожного движения. Теперь водители обязаны круглогодично ездить за городом с дневными ходовыми огнями или с включенным ближним светом фар.
Также, согласно новым ПДД, водители должны возить детей в детских креслах до тех пор, пока их рост не достигнет 150 сантиметров.
Кроме этого, есть изменения в правилах остановки на автомагистралях и дорогах для автомобилей.