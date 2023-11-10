Відповідну інформацію повідомив очільник Міністерства внутрішніх справ Ігор Клименко. Відповідне рішення ухвалив Кабінет Міністрів 10 листопада, пише 24 Канал.

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Як українці зможуть складати іспити для отримання посвідчення водія

Українці зможуть складати теоретичний іспит для отримання посвідчення водія без обов'язкового навчання в автошколі,

– вирішив уряд.

У Кабміні зазначили, що для складання теоретичного іспиту треба звернутись до будь-якого зручного сервісного центру МВС. Згодом обіцяють зробити послугу доступною у Центрах надання адміністративних послуг (ЦНАПах).

Глава МВС Ігор Клименко пояснив, що водії зможуть вибрати самостійно, чи вони хочуть вивчати правила дорожнього руху в автошколі або самостійно опановувати теорію.

За його даними, ці зміни стосуватимуться також і проєкту "Автошколи для осіб з інвалідністю", який реалізується й для поранених бійців ЗСУ.

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