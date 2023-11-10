Соответствующую информацию сообщил глава Министерства внутренних дел Игорь Клименко. Соответствующее решение принял Кабинет Министров 10 ноября, пишет 24 Канал.

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Как украинцы смогут сдавать экзамены для получения водительского удостоверения

Украинцы смогут сдавать теоретический экзамен для получения водительского удостоверения без обязательного обучения в автошколе,

– решило правительство.

В Кабмине отметили, что для сдачи теоретического экзамена следует обратиться в любой удобный сервисный центр МВД. Впоследствии обещают сделать услугу доступной в Центрах предоставления административных услуг (ЦНАПах).

Глава МВД Игорь Клименко объяснил, что водители смогут выбрать, хотят ли они изучать правила дорожного движения в автошколе или самостоятельно учить теорию.

По его данным, эти изменения будут касаться также и проекта "Автошколы для лиц с инвалидностью", реализуемого и для раненых бойцов ВСУ.

Водительское удостоверение можно восстановить в Чехии