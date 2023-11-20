Первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Украины Алексей Белошицкий рассказал, сколько людей погибло в ДТП. По его словам, на часть ДТП повлияли последствия полномасштабной агрессии, передает 24 Канал.

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Сколько человек погибло в ДТП в Украине

За 10 месяцев 2023 года в Украине зарегистрировано 19 743 ДТП с погибшими и/или травмированными, в результате которых погибли 2 492 человека и травмированы 24 774,

– приводит данные Белошицкий.

Он призвал выполнять правила дорожного движения:

соблюдать безопасную скорость;

помнить о безопасной дистанции и правилах маневрирования;

садиться за руль трезвым и отдохнувшим;

пользоваться ремнями безопасности;

если вы – пешеход, нужно носить светоотражающие элементы на одежде.

Алексей Белошицкий отмечает: "Если каждый начнет с себя и будет следовать этим простым правилам – большинства ДТП не произойдет".

Также первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Украины сообщил, что, несмотря на войну, правоохранители уделяют большое внимание мерам по контролю и организации дорожного движения. До полномасштабной войны Украина стремилась добиться Vision Zero, то есть нулевой смертности на дорогах.

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Как обезопасить себя на дороге зимой

Алексей Белошицкий также дал советы автомобилистам. Он развенчал мифы о езде в зимний период.

Почему в холода нужно менять летние шины на зимние:

Зимние шины действительно отличаются от летних, и дело не в маркетинге. Они разные по химическому составу: летние шины рассчитаны на высокие температуры и при небольшом морозе просто дубеют.

Зимние шины появились относительно недавно, ведь при Советском Союзе их не было. Но это не значит, что водителям тогда было удобно. К тому же машин было меньше, а значит, и места больше.

При низких температурах летняя шина дает худшее сцепление, что удлиняет тормозной путь. Даже умелые водители бессильны перед законами физики.

"Переобувать" надо и внедорожники, причем важно менять все четыре колеса, а не только ведущую ось.

Обратите внимание! Недавно приняли изменения в ПДД, подробнее читайте здесь.