Наразі підозрюваного, якого звільнили з правоохоронних органів, чекає на вирішення щодо обрання йому запобіжного заходу.

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Підозру повідомили через три місяці після ДТП

Підозрюваний чоловік вчинив смертельну аварію 2 серпня приблизно о 19:20 поруч з зупинкою громадського транспорту "Рай-Оленівка" в Пісочині.

Саме в цей час Альбіна Харченко поверталась с Пісочина додому до Коротича після репетиції в театральному гуртку. Дівчина переходила пішохідний перехід та вела в руках велосипед.

Чоловік, який нині є підозрюваним, рухався за кермом автомобіля у напрямку Києва. Він, не збавляючи швидкості, збив 15-річну Альбіну, яка від отриманих травм загинула на місці.

Фото з місця автопригоди в Пісочині / Фото Державного бюро розслідувань

Після проведених експертиз з'ясувалось, що водій на момент автопригоди був тверезим.

Працівники ДБР через три місяці після ДТП повідомили йому про підозру у порушенні правил безпеки дорожнього руху особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило смерть потерпілого (ч. 2 ст. 286 КК України).

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 8 років.

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