Детальніше про це розповіли у Харківській обласній прокуратурі. Відомо, що водія, котрий скоїв ДТП, внаслідок якої загинули двоє українських військовослужбовців, взяли під варту.

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Чоловікові повідомили про підозру

У прокуратурі зазначають, що 29-річному чоловікові повідомили про підозру за порушення ним правил безпеки дорожнього руху, внаслідок чого загинули потерпілі. Також підозра стосується залишення потерпілих у небезпеці. Мовиться про той факт, що він покинув місце події після того, як скоїв ДТП.

Згідно з додатковим розслідуванням, стало відомо, що підозрюваний 22 листопада їхав пізно ввечері на авто Subaru Forester. Він рухався зі сторони міста Дергачів у напрямку селища міського типу Золочів.

Відомо, що на узбіччі дороги того вечора стояв припаркованим автомобіль військових, який зламався. Захисники намагалися полагодити машину, а допомагали їм у цьому небайдужі водії.

Втік і залишив помирати

29-річний водій не лише врізався в автівку військових, а й втік з місця ДТП відразу ж. Відтак, він залишив постраждалих без допомоги. Відомо, що один із захисників загинув на місці. За життя другого кілька днів боролися медики, але він так і не прийшов до тями.

Відтак, він залишив постраждалих без допомоги. Відомо, що один із захисників загинув на місці. За життя другого кілька днів боролися медики, але він так і не прийшов до тями. Упродовж певного часу чоловік переховувався від правосуддя. Втім, правоохоронці з часом змогли не лише встановити його особу, а й затримати. Власне, тоді і стало відомо, що йдеться про 29-річного водія.

Втім, правоохоронці з часом змогли не лише встановити його особу, а й затримати. Власне, тоді і стало відомо, що йдеться про 29-річного водія. Раніше у суді обирали йому запобіжний захід. Мовиться про безальтернативне тримання під вартою.

Напередодні ми розповідали про водія у Києві, котрий збив патрульного та втік з місця ДТП. Мовиться про водія Ford, котрий, за попередніми даними, у стані алкогольного сп'яніння збив патрульного. Постраждалий живий, але зазнав тілесних ушкоджень. Йому знадобилася госпіталізація.

На пошуки горе-водія вирушили всі екіпажі патрульної поліції. Його вдалося оперативно затримати. Станом на 25 листопада йому повідомили про підозру. Також вручили клопотання про запобіжний захід – цілодобовий домашній арешт.