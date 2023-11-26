Загалом за добу 24 листопада на Львівщині внаслідок дорожньо-транспортних пригод травмувалися троє пасажирів, передає 24 Канал. На щастя, усім вдалось вижити.

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Деталі аварії

Близько 15.00 24 листопада на вулиці Героїв УПА у Львові відбулась ДТП. Як попередньо встановили правоохоронці, 37-річний водій автомобіля "Audi" збив 98-річного місцевого мешканця.

Внаслідок ДТП літній чоловік отримав тілесні ушкодження, його госпіталізували у реанімацію.

Поліція Львівщини вкотре закликає пішоходів неухильно дотримуватись Правил дорожнього руху, бути уважними та обережними: переходити дорогу лише пішохідними переходами та на зелене світло, у темну пору доби використовувати світловідбивні елементи. Водіїв – не перевищувати дозволеної швидкості, відмовитися від ризикованих маневрів та бути уважними, під’їжджаючи до перехресть і пішохідних переходів. Бережіть життя та здоров’я!,

– мовиться у заяві поліції.

До слова, того ж дня на автодорозі "Західний обхід міста Львова" у селі Зимна Вода водій автомобіля "KIA Sorento", 60-річний житель Вінницької області збив двох місцевих мешканок віком 23 і 60 років. Внаслідок ДТП жінки отримали тілесні ушкодження та були доставлені до лікарні.

За цими фактами слідчі відкрили кримінальні провадження за статтею Порушення правил безпеки дорожнього руху Кримінального кодексу України. Водіям, які спричинили ДТП, може загрожувати до трьох років обмеження волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років.

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