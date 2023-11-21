Правоохоронці зазначили, що один із винуватців аварії перебував у стані алкогольного сп'яніння. Наразі поліцейські проводять розслідування і встановлюють причини можливої ДТП.

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У Львівській області сталася потрійна аварія

У поліції Львівщині наголосили, що ДТП сталася 20 листопада близько 20 години на автодорозі Львів – Краковець у межах міста Новояворівськ.

Тоді автомобіль BMW під керуванням 23-річного жителя Яворівського району не дотримався безпечної дистанції та зіткнувся з Volkswagen Jetta, за кермом якого перебував 28-річний житель сусіднього села. Ця автівка рухалася попереду.

Від удару Volkswagen винесло на смугу зустрічного руху та зіткнулося з автомобілем Audi під керуванням 29-річного жителя Новояворівська.

В результаті зіткнення постраждали водій Audi та його пасажири. Серед травмованих були 28-річна жінка та однорічний хлопчик. Усім їм надали оперативну медичну допомогу та ушпиталили.

Моторошна ДТП у Львівській області / Фото поліції Львівщини

Зрештою правоохоронні органи підтвердили, що водій BMW, причетний до інциденту, керував автомобілем у стані алкогольного сп’яніння. Відтак його затримали.

За цим фактом розпочато ретельне розслідування і відкрито кримінальне провадження. У разі доведення вини у суді, водію може загрожувати покарання у вигляді позбавлення волі на строк до трьох років із позбавленням водійських прав на п’ять років. Найближчим часом суд має обрати затриманому відповідний запобіжний захід.

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