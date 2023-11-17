Відомо, що потерпілого намагалися ушпиталити, однак він помер дорогою до лікарні. За фактом інциденту розпочато службове розслідування.

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Помер літній чоловік

Зранку 17 листопада у Львові на вулиці Яворницького сталася дорожньо-транспортна пригода за участі службового автомобіля та пішохода. Останнього після інциденту намагалися доправити до лікарні.

Як повідомили у Львівському обласному центрі екстреної медичної допомоги та медицини, внаслідок наїзду пішохід отримав важкі травми та помер в автомобілі "швидкої". Його не встигли доставити до медичного закладу

На місці події працюють всі необхідні служби. Ініційовано службове розслідування. Патрульні перебувають на місці пригоди, надають необхідні покази,

– заявили у поліції.

Правоохоронці також зазначили, що встановлюють всі обставини інциденту. Особа пішохода наразі невідомо, Медики повідомили, що це чоловік віком близько 70 років.

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