Жахлива автотроща, яка трапилася 14 листопада увечері, забрала життя двох людей.

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Знайомий дозволив "покататися"

Того дня на вулиці Старокиївська відбулось зустрічне зіткнення легкових автомобілів – Audi та Toyota. 40-річний керманич та 39-річний пасажир автомобіля Toyota загинули від отриманих травм. Тим часом 20-річна водійка Audi втекла з місця ДТП, але її згодом розшукали правоохоронці.

Виявилося, що дівчина була напідпитку. До того ж вона не мала прав. У червні цього року суд позбавив її прав через керування транспортним засобом у стані сп'яніння. Втім, попри це, дівчина таки наважилася у нетверезому стані знову всістися за кермо.

Слідство встановило, що за деякий час до зіткнення знайомий жінки дозволив їй прокататися на авто. При цьому він знав, що його подруга перебувала напідпитку.

Яке покарання "світить" винуватцям

20-річній водійці вже повідомили про підозру за фактом порушення ПДР або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами в стані сп’яніння, та за невиконання судового рішення Кримінального Кодексу України. Дівчині загрожує позбавлення волі на строк від 7 до 12 років.

Її 34-річному товаришу інкримінують допуск до керування транспортним засобом особи, яка перебуває в стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп'яніння. За це він може потрапити до в'язниці на 5 років.

Наслідки автотрощі у Києві / Фото Поліція Києва

На Закарпатті під колеса вантажівки потрапила півторарічна дитина

9 листопада на Закарпатті вантажівка збила півторарічну дівчинку. Дитина разом із мамою гуляла на вулиці. Коли жінка на деякий час перестала слідкувати за малечою, дівчинка вибігла на проїжджу частину дороги й потрапила під колеса машини.

Дитину доправили до реанімації місцевої лікарні, де згодом вона померла від отриманих травм. Водія вантажівки затримали й помістили у СІЗО. У крові матері загиблої дівчинки знайшли алкоголь. Дії жінки кваліфікували як злісне невиконання батьками обовʼязків по догляду за дитиною, що спричинило тяжкі наслідки. Тепер їй загрожує до 5 років позбавлення волі.