Трагедія сталася у селищі Ясіня Рахівського району на проїжджій частині дороги.

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Не вслідкувала за дитиною

За даними слідства, ДТП трапилася близько 16:20. З камер спостереження, які вилучили з місця події, видно, що 32-річна місцева мешканка разом з її півторарічною донькою йшли вулицею. На якусь мить матір відволіклася і перестала слідкувати за дитиною. У цей час дівчинка вибігла на проїжджу частину дороги, де потрапила під колеса вантажівки "Урал". За кермом авто перебував 57-річний мешканець села Чорна Тиса.

Дитину доправили до реанімації місцевої лікарні, де згодом вона померла від отриманих травм. Водія "Уралу" затримали. Перевірка на Драгері показала, що він був тверезий на момент скоєння аварії. Чоловіка на час розслідування помістили у СІЗО.

Водій вантажівки не був п'яним / Фото поліція

Перевірку на стан алкогольного сп'яніння пройшла і матір загиблої дівчинки. У її крові знайшли 1,7 проміле алкоголю. Дії жінки кваліфікували як злісне невиконання батьками обовʼязків по догляду за дитиною, що спричинило тяжкі наслідки. Тепер їй загрожує до 5 років позбавлення волі.

На Закарпатті розслідують ДТП, в якій загинула півторарічна дитина / Фото поліція

Кадри з місця трагедії +18: відео поліції

Підліток вчинив ДТП: загинув 9-річний хлопчик

У Шполі Черкаської області 5 листопада неповнолітній водій збив двох дітей. Малолітні братик й сестричка якраз їхали на велосипедах, коли 17-річний водій автомобіля Honda Civic наїхав на них.

9-річний хлопчик помер на місці ще до приїзду швидкої, а 11-річну дівчинку госпіталізували до лікарні.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за статтею "Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинило смерть потерпілого".