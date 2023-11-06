За данними слідства син судді виїхав на зустрічну смугу та зіткнувся з іншим автомобілем. Ще одна постраждала від аварії жінка наразі перебуває у важкому стані та потребує фінансової допомоги.

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Наслідки трагічної ДТП

Син тернопільської судді Лідії Квятковської 29 жовтня влаштував смертельне ДТП на трасі Чортківщини. Під час обгону він виїхав на зустрічну смугу та влетів в інший легковий автомобіль. Водій останнього загинув на місці, а четверо осіб з травмами потрапили до лікарні. Серед них була й мати-суддя. Лідія Квятковська потрапила до реанімації і померла за кілька днів від отриманих травм.

Важливо! Дружина загиблого водія Галина перебуває у критичному стані. Донька постраждалих Марія відкрила збір на лікування мами. Родина потребує коштів. Допомогти сім'ї Тронт можна за цією карткою 5168745142889705

Загиблий в ДТП чоловік та його дружина Галина / фото Галини Тронт-Герчак

Сина судді Дмитра вже ловили на кермування у нетверезому стані. Навесні 2022 року його зупинила поліція, однак він залишився безкарним і не був позбавлений прав.

Депутат спричини смертельне ДТП

На Житомирщині нардеп від "Батьківщини" Ніколаєнко на смерть збив 18-річну дівчину на відрізу траси Київ – ЧОП. Від отриманих травм вона померла на місці. Сам Ніколаєнко підкреслив, що був тверезим за кермом, дотримувався правил дорожнього руху, але "трагедії уникнути не вдалося".

Однак журналісти повідомляють, що за 40 хвилин до смертельного ДТП Андрій Ніколаєнко перевищував швидкість. Це вдалося дізнатися за допомогою сервісу перевірки адміністративних правопорушень МВС.

Ніколаєнку вже оголосили підозру. Йому загрожує позбавлення волі на строк від 3 до 8 років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до 3 років або без такого.



