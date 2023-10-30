Інцидент трапився 29 жовтня на автодорозі у Чорткові. Там не змогли розминутися автомобілі Infiniti FX35 та Peugeot 406. Поліція з'ясовує обставини трагедії.

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Одна людина загинула

За даними слідства, водій Infiniti FX35 виїхав на смугу зустрічного руху та врізався у Peugeot 406. 51-річний чоловік, який перебував за кермом Peugeot 406, помер на місці від отриманих травм. Пасажира з його авто, а також водія та трьох пасажирів з іншого автомобіля з переломами та травмами доправили до лікарні. Відомо, що серед потерпілих – чотирирічна дівчинка.

Смертельне зіткнення на Тернопільщині / Фото поліція

Наразі водія Infiniti FX35 затримали. У нього взяли зразки крові, аби з'ясувати, чи не був він на момент аварії у стані сп'яніння. 32-річному чоловіку готують повідомлення про підозру.

Зверніть увагу! За даними ЗМІ, Infiniti FX35 керував син місцевої судді Лідії Квятковської, який працює адвокатом. Крім того, чоловіка раніше вже зупиняли за їзду у стані алкогольного сп'яніння.

На Львівщині жахлива ДТП забрала життя 4 людей

15 жовтня поблизу Дрогобича зіткнулися дві автівки Toyota Land Cruiser та Volkswagen Caddy. 43-річний водій Toyota вилетів на зустрічну смугу.

Внаслідок зіткнення на місці загинули 56-річний водій Volkswagen та дві його пасажирки. Ще одна пасажирка Volkswagen – 60-річна жінка – померла у лікарні. Також троє людей отримали поранення.

Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху. Керманича Toyota затримали. Згодом з'ясувалося, що його авто не вперше зупиняють правоохоронці. За два дні до ДТП порушника вже зупиняли на вулиці Львова за керування автомобілем у стані наркотичного сп'яніння. Крім того, чоловік не мав водійських прав – його їх позбавили. Винуватцю аварії загрожує в'язниця на строк від 5 до 10 років.