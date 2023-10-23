Про це повідомляє Obozrevatel з посиланням на свої джерела.

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За кермом автомобіля, який збив військового на в’їзді у Київ був адвокат Віталій Туровський. Вчора, 22 жовтня, йому повідомили про підозру,

– цитує видання співрозмовника.

Адвокат захищає п'яних водіїв

На сайті адвокатського об'єднання, де працює Туровський, зазначено, що його спеціалізація – адмінпорушення, особливо ті, які пов'язані із керуванням авто у стані сп'яніння.

"Одним з улюблених та успішним напрямків професійної діяльності є здійснення захисту у справах про адміністративні правопорушення, особливо пов'язаних із керуванням транспортними засобами у стані сп'яніння – славнозвісна статті 130 КУпАП, завдячуючи чому велика кількість професійних водіїв не перетворилися на професійних пішоходів", – йдеться в повідомленні.



Віталій Туровський був за кермом, яке на смерть збило військового на блокпосту / Фото vtao

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