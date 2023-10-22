У ніч проти 22 жовтня у Києві чоловік на смерть збив військовослужбовця на блокпосту. У поліції заявили, що йому вже повідомили про підозру.

Дивіться також У Києві на блокпості збили військового під час комендантської години: чи мав водій перепустку

Розслідування справи триває

Відомо, що керманича, який збив військового, вже затримали. Драгер показав, що на момент вчинення ДТП водій був тверезим.

Слідчі поліції Києва розпочали кримінальне провадження за порушення правил безпеки під час дорожнього руху (частина 2 статті 286 Кримінального кодексу України). Наразі триває досудове розслідування.

У поліції повідомили, що вже вручили чоловікові підозру та клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Що відомо про смертельне ДТП у Києві