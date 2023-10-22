В ночь на 22 октября в Киеве мужчина насмерть сбил военнослужащего на блокпосту. В полиции заявили, что ему уже сообщили о подозрении.

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Расследование дела продолжается

Известно, что сбившего военного кормчего уже задержали. Драгер показал, что на момент совершения ДТП водитель был трезв.

Следователи полиции Киева возбудили уголовное производство за нарушение правил безопасности во время дорожного движения (часть 2 статьи 286 Уголовного кодекса Украины). В настоящее время продолжается досудебное расследование.

В полиции сообщили, что уже вручили мужчине подозрение и ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

Что известно о смертельном ДТП в Киеве

Авария произошла около 00:30 22 октября – водитель автомобиля Honda двигался во время тумана и когда увидел впереди грузовой автомобиль, резко затормозил, не справился с управлением и выехал в крайнюю правую полосу для движения. Там он совершил наезд на военнослужащего.

Погибшим оказался военный 1976 года рождения, которому нес службу на блокпосте. К сожалению, он скончался на месте происшествия.

Водитель 1978 года рождения был задержан сразу в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.

Стоит отметить, что ДТП произошло уже во время действия комендантского часа. Водитель спешил и хотел успеть в место назначения к его началу. Сейчас у полиции нет информации о том, был ли у него пропуск.

Отметим, что также полиция разыскивает свидетелей нападения на военнослужащего в Шевченковском районе Киева. Инцидент произошел вечером 19 октября – врачи обратились в полицию с сообщением о том, что на улице Назаровской обнаружен военнослужащий с ножевым ранением. Мужчина шел по территории ботанического сада, где на него напали неизвестные и нанесли ему три ножевых ранения.

В настоящее время военнослужащий в госпитале. В Нацполиции призывают свидетелей происшествия позвонить на спецлинию 102 или в дежурную часть Шевченковского управления полиции по номеру (044) 486-03-0.