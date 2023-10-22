Об этом в эфире телемарафона заявила начальница отдела коммуникации ГУНП Украины Юлия Гирдвилис. Она также рассказала детали аварии на блокпосте, передает 24 Канал.

К теме На Львовщине выпивший военный совершил смертельное ДТП: суд определился с наказанием

ДТП произошло во время комендантского часа

По информации Нацполиции, наезд на военнослужащего произошел в 00:30 22 октября. То есть водитель двигался во время комендантского часа.

Для справки. Комендантский час в Киеве действует с 00:00 до 05:00. В это время запрещено находиться на улицах и в общественных местах, а также перемещаться транспортом без спецпропуска или пешком.

Водитель уже двигался полчаса, как началось действие комендантского часа,

– отметили в Нацполиции.

Гирдвилис также уточнила, что по версии правоохранителей, водитель пытался успеть заехать в Киев до того, как начал действовать комендантский час. Она объяснила, что водитель спешил, а в условиях густого тумана, который вчера накрыл столицу, произошло трагическое ДТП со смертельным исходом.

"Нет такой информации, что он (водитель – 24 Канал) имел пропуск. Это гражданское лицо", – сообщили в ГУНП Украины.

Пока водителя задержали. Будет решаться вопрос о сообщении о подозрении и избрании меры пресечения.

Военнослужащий погиб на месте аварии

Военный, несший службу на блокпосте в Киеве, от полученных травм погиб на месте. Как уточнили правоохранители, водитель Honda двигался по автодороге М-01 в направлении Броварского проспекта. В условиях густого тумана водитель увидел грузовик впереди и резко начал тормозить. Мужчина не справился с управлением автомобиля, съехал в крайнюю правую полосу и совершил наезд на военного на блокпосте.

В полиции также сообщили, что информация о других пострадавших в результате смертельного ДТП не поступала.