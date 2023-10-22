Про це в ефірі телемарафону заявила начальниця відділу комунікації ГУНП України Юлія Гірдвіліс. Вона також розповіла деталі аварії на блокпості, передає 24 Канал.

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ДТП сталася під час комендантської години

За інформацією Нацполіції, наїзд на військовослужбовця стався о 00:30 22 жовтня. Тобто водій рухався під час комендантської години.

Для довідки. Комендантська година у Києві діє з 00:00 до 05:00. У цей час заборонено перебувати на вулицях та у громадських місцях, а також переміщатися транспортом без спецперепустки або пішки.

Водій уже рухався пів години, як розпочалася дія комендантської години,

– наголосили в Нацполіції.

Гірдвіліс також уточнила, що за версією правоохоронців, водій намагався встигнути заїхати до Києва до того, як почала діяти комендантська година. Вона пояснила, що водій поспішав, а в умовах густого туману, який вчора накрив столицю, сталася трагічна ДТП зі смертельними наслідками.

"Немає такої інформації, що він (водій – 24 Канал) мав перепустку. Це цивільна особа", – повідомили в ГУНП України.

Наразі водія затримали. Буде вирішуватися питання щодо повідомлення про підозру й обрання запобіжного заходу.

Військовослужбовець загинув на місці аварії

Військовий, який ніс службу на блокпості у Києві, від отриманих травм загинув на місці. Як уточнили правоохоронці, водій Honda рухався по автодорозі М-01 в напрямку Броварського проспекту. В умовах густого туману водій побачив вантажівку попереду й різко почав гальмувати. Чоловік не впорався з керуванням автомобіля, з'їхав у крайню праву смугу й здійснив наїзд на військового на блокпості.

У поліції також повідомили, що інформація про інших постраждалих унаслідок смертельної ДТП не надходила.