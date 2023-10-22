Как рассказали в полиции, водитель автомобиля "Хонда" на блокпосту совершил наезд на военного. От полученных травм потерпевший скончался.

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Водитель "Хонды" не справился с управлением

Авария произошла около 00:30 на блокпосту при въезде в столицу. Предварительно известно, что водитель, управляя автомобилем "Хонда", двигался по автодороге М-01 в направлении Броварского проспекта во второй полосе для движения из трех имеющихся.

В условиях тумана он впереди увидел грузовой автомобиль и совершил резкое торможение. После этого водитель "Хонды" не справился с управлением и выехал в крайнюю правую полосу для движения, где совершил наезд на военнослужащего.

Погибшим оказался военный 1976 года рождения, которой нес службу на блокпосту. От полученных травм пострадавший скончался на месте происшествия.

Водителя "Хонды" задержали в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Прибор Драгер показал, что на момент аварии водитель 1978 года рождения находился в трезвом состоянии.

Полиция начала уголовное производство по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины – нарушение ПДД или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами.