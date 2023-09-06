Решение о мере пресечения суд принял 6 сентября 2023 года. Перед этим, 21 августа, Киевская городская прокуратура заявила, что уже направила в суд обвинительный акт в отношении судьи.

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Что известно о продлении меры пресечения судье Тандыру

Святошинский районный суд Киева продлил меру пресечения судье Алексею Тандыру – он будет находиться под стражей до 4 ноября 2023 года без права на залог.

Следует отметить, что 6 сентября суд продолжил подготовительное заседание по делу Тандыра, которое началось накануне. Известно, что стороны подали ходатайство и гражданские иски. В частности:

5 сентября супруга погибшего нацгвардейца Вадима Бондаренко обратилась в суд с гражданским иском, в котором говорится о материальном возмещении из-за гибели ее мужа. В частности, она попросила взыскать с судьи 40 миллионов долларов на обучение и проживание троих детей Вадима;

адвокаты заявили, что это, по их мнению, слишком большая сумма. Ведь, мол, раньше семья судьи Алексея Тандыра посылала Анне Бондаренко деньги, которые она вернула.

Следует заметить, что Алексей Тандыр находится в СИЗО уже более 3 месяцев.

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Трагедия на блокпосте произошла в ночь на 26 мая 2023 года. Тогда около полуночи на Брестском проспекте судья за рулем Lexus сбил насмерть 23-летнего военного Национальной гвардии Украины Максима Бондаренко. У него осталась семья – трое детей и жена. Кроме того, отец военного и его брат – на фронте.

В Государственном бюро расследований рассказывали, что судья Тандыр пытался после аварии исказить анализы. В частности, при отнятии биологических образцов он попытался исказить их содержание с целью сокрытия состояния алкогольного опьянения. Однако в ГБР заявили, что экспертиза установила – судья на момент аварии был пьян.

В Киевской прокуратуре объясняли, что если вину судьи по статье обвинения докажут, то ему грозит до 10 лет лишения свободы с лишением права управлять транспортными средствами сроком до 10 лет.

Кроме того, Высший совет правосудия еще в июне 2023 года отстранил Тандыра от совершения правосудия. Уже в конце августа это решение было продлено.